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А. Сидоренко: Задача выиграть турнир не выполнена, но проделана хорошая работа
Задача выиграть турнир не выполнена, но проделана хорошая работа. Так главный тренер Андрей Сидоренко прокомментировал выступление сборной Беларуси на домашнем Кубке четырех наций. Напомним, в споре за первое место хозяева накануне уступили команде Латвии по буллитам 1:2.
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