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А. Соболенко и В. Азаренко сразятся за выход в полуфинал турнира WTA - прямая трансляция на "Беларусь 5"

Жаркое белорусское противостояние на кортах в Монреале в рамках турнира WTA. Вслед за Ариной Соболенко, первой сеяной на канадских кортах, в четвертьфинал пробилась и Виктория Азаренко, которая накануне была сильнее гречанки Марии Саккари в непростом поединке - 6:4, 3:6, 7:6. Жребий на стадии 1/4 свел Соболенко и Азаренко. В 19:00начало поединка. Встреча в прямом эфире на "Беларусь 2" и "Беларусь 5 интернет".

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