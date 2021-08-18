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А. Соболенко на турнире в Цинциннати поспорит с П. Бадосой за выход в третий круг

Арина Соболенко ориентировочно в 22:30 сегодня проведет свой первый матч на турнире в Цинциннати: белоруска за выход в третий круг поспорит с Паулой Бадосой. Виктория Азаренко чуть раньше сразится с Элисон Риск. В прямом эфире матчи турнира смотрите на телеканал "Беларусь 5".



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