А. Соболенко одолела И. Швентек в итоговом турнире WTA

В упорном противостоянии длительностью в 2 часа и 18 минут Арина Соболенко одолела польку Игу Швентек. Во втором матче итогового турнира ВТА белорусская теннисистка смогла реабилитироваться после осечки на старте. Там, напомним, она уступила Пауле Бадосе Хибер из Испании - 4:6, 0:6. Представительницу Польши Арина одолела в трех сетах: 2:6, 6:2, 7:5, совершила 8 эйсов и допустила 16 двойных ошибок при 51 % попадания первой подачей. В рамках группового этапа белоруске еще предстоит сыграть с гречанкой Марией Саккари.