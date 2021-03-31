А.Соболенко покидает престижный теннисный турнир в Майами

В четвертьфинале она навязала борьбу лидеру мирового рейтинга - Эшли Барти, уступив в первой партии 4:6, смогла отыграться на тай-брейке во второй. А в заключительном сете все решил один брейк в исполнении австралийки в 8-м гейме - 6:3, в полуфинале Барти сыграет с Элиной Свитолиной из Украины. Кстати, прямо сейчас наша Арина идет 6-й в онлайн-рейтинге ВТА - это рекордная позиция для нее, подвинуть белоруску на строчку ниже есть шанс лишь у канадки Бьянки Андрееску - она еще продолжает выступление на турнире.