А. Соболенко поспорит с Э. Мертенс за выход в полуфинал теннисного турнира в Мадриде

Встреча подруг в Мадриде. Бывшие партнеры по парному разряду - Арина Соболенко и Элиз Мертенс - сегодня поспорят за выход в полуфинал престижного турнира в столице Испании с призовым фондом в 2,5 млн долларов. Бельгийка сейчас в мировом рейтинге идет шестнадцатой, наша Арина на седьмой позиции. Ранее Соболенко и Мертенс встречались шесть раз, и белоруска праздновала четыре победы. На грунте же теннисистки пересекались однажды, и эта дуэль осталась за соперницей. Матч начнется не ранее 20:00. Турнир транслирует Белтелерадиокомпания.