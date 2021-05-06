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А. Соболенко пробилась в финал на втором крупном теннисном турнире серии WТА

В конце апреля белоруска успешно выступила в Штутгарте и по-прежнему демонстрирует потрясающую форму теперь уже в Мадриде. Чуть больше часа понадобилось нашей Арине, чтобы выбить из борьбы россиянку Анастасию Павлюченкову - 6:2, 6:3. И снова в финале белоруска встретится с первой ракеткой мира Эшли Барти, в Штутгарте титул взяла австралийка, Соболенко попытается взять реванш в субботу. Решающая битва начнется в 19:30. Белтелерадиокомпания транслирует турнир в Мадриде.

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