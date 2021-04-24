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Арина Соболенко пробилась в полуфинал на турнире в Штутгарте
Арина Соболенко пробилась в полуфинал престижного турнира серии WTA в Штутгарте. Призовой фонд местных соревнований 565 тысяч долларов. Минувшей ночью в непростом поединке седьмая ракетка мира справилась с двадцать седьмой - эстонской Анетт Контавейт - 7:5, 4:6, 6:1. К слову, решающий сет соперница начала с брейка, после чего Соболенко взяла шесть геймов кряду. За выход в финал Арина уже сегодня поспорит с третьей в мире румынкой Симоной Халеп. В 19:30 прямая трансляция на "Беларусь 5".
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