А. Соболенко с победы стартует на турнире в американском Лексингтоне

Арина Соболенко с победы стартует на престижном теннисном турнире в американском Лексингтоне с призовым фондом более 200 тысяч долларов. В первом круге вторая ракетка соревнований Арина справилась с Мэдисон Бренгл 6:1, 6:7, 6:2. Следующей соперницей белоруски станет победительница пары Кори Гауфф - Каролина Долхайд.