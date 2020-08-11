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А. Соболенко с победы стартует на турнире в американском Лексингтоне

Арина Соболенко с победы стартует на престижном теннисном турнире в американском Лексингтоне с призовым фондом более 200 тысяч долларов. В первом круге вторая ракетка соревнований Арина справилась с Мэдисон Бренгл 6:1, 6:7, 6:2. Следующей соперницей белоруски станет победительница пары Кори Гауфф - Каролина Долхайд.

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