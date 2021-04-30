А. Соболенко с уверенной победы стартовала на турнире в Мадриде

Арина Соболенко с уверенной победы стартовала на престижном турнире серии ВТА в Мадриде. В первом круге белоруска отдала россиянке Вере Звонаревой (114 в мировом рейтинге) всего три гейма - 6:1, 6:2. Чуть позже в столице Испании состоится еще одно белорусско-российское противостояние. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко встретится с Екатериной Александровой. Эта встреча начнется не ранее 17 часов.