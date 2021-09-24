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А. Соболенко снялась с теннисного турнира в Чикаго

Вторая ракетка мира Арина Соболенко снялась с турнира серии ВТА в Чикаго. К слову, помимо белоруски еще 9 теннисисток отказались от участия в соревнованиях. Среди них и еще две представительницы топ-десятки: Каролина Плишкова из Чехии и американка София Кенин. Турнир пройдет с 27 сентября по 3 октября.

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