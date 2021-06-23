А. Соболенко стартовала с победы на теннисном турнире WTA в Истборне

Сеяная под первым номером Арина Соболенко уверенно начинает свое выступление на турнире серии WTA с призовым фондом более 500 тысяч евро. В первом круге белоруска в двух сетах без труда обыграла представительницу США Бернанду Перу - 6:3, 6:4. Матч длился всего 63 минуты. Сегодня же в 1/8 финала Арина сыграет с еще одной американкой - Элисон Риск. Старт ориентировочно в 17:30.