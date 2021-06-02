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А. Соболенко сыграет против А. Саснович в рамках престижного турнира "Ролан Гаррос"
Две белорусские теннисистки сегодня встретятся на грунтовых кортах Парижа в рамках престижного турнира с призовым фондом более 34 миллионов евро "Ролан Гаррос". Арина Соболенко, 4-я в рейтинге WTA, поспорит с 50-й в мире Александрой Саснович. Ориентировочное начало матча в 19:00, также в игре сегодня будет и Виктория Азаренко. С 12 часов прямую трансляцию с кортов Парижа будет вести "Беларусь 5".
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