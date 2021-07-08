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А. Соболенко уступила в полуфинале Уимблдона
Арина Соболенко не смогла пробиться в главный матч турнира Большого шлема - Уимблдон. В полуфинале четвертая ракетка мира встречалась с Каролиной Плишковой. Первый сет продолжался почти 50 минут и завершился в пользу Арины 7:5. Уже этот счет свидетельствует о том, что поединок складывался непросто для обеих теннисисток. Вторую партию Плишкова сумела свести в свою пользу 6:4. Оказалась сильнее в третьей решающей, завершив ее с аналогичным счетом. В финале Плишкова сыграет с Эшли Барти. Арина в понедельник поднимется на одну строчку в мировом рейтинге и станет третьей ракеткой мира.
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