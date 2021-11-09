А. Соболенко узнала соперниц по группе на итоговом турнире WTA

В Мексике состоялась жеребьевка итогового турнира серии WTA. Первая сеяная Арина Соболенко узнала своих соперниц по группе. В ее квартете "Чичен-Ица", названном в честь древнего мексиканского города, значатся также Мария Саккари из Греции, полька Ига Швентек и представительница Испании Паула Бадоса. Второй номер посева - чешка Барбора Кречикова распределена в группу "Теотиуакан", вместе с ней соотечественница Каролина Плишкова, испанка Грабинье Мугуруса и представительница Эстонии Анетт Контавейт. Турнир стартует в среду, 10 ноября.