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Арина Соболенко в четвертьфинале турнира WТА сыграет с Аннет Контавейт
Арина Соболенко против Аннет Контавейт. Белоруска поспорит с эстонкой за выход в полуфинал престижного турнира серии WТА в Штутгарте, призовой фонд местных соревнований - 565 тыс. долларов. Обе теннисистки в двух предыдущих раундах не проиграли ни одного сета, но статистика, в том числе и личных встреч, полностью на стороне седьмой ракетки мира.
Соболенко была сильнее во всех трех очных противостояниях с Контавейт и сегодня постарается эту удачную серию продлить. Ориентировочно встреча начнется в 21:30. Турнир транслирует телеканал "Беларусь 5".
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