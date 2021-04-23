Арина Соболенко в четвертьфинале турнира WТА сыграет с Аннет Контавейт

Арина Соболенко против Аннет Контавейт. Белоруска поспорит с эстонкой за выход в полуфинал престижного турнира серии WТА в Штутгарте, призовой фонд местных соревнований - 565 тыс. долларов. Обе теннисистки в двух предыдущих раундах не проиграли ни одного сета, но статистика, в том числе и личных встреч, полностью на стороне седьмой ракетки мира.