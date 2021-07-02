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А. Соболенко вышла в 1/8 финала Уимблдона
Арина Соболенко без проблем вышла в 1/8 финала Уимблдона. В третьем круге мейджора вторая сеяная на турнире не оставила шансов Марии Камиле Осорио Серрано из Колумбии 6:0, 6:3. Игра продолжалась 73 минуты. В следующем раунде белоруска сразится Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая также уверенно справилась с Шелби Роджерс 6:1, 6:4.
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