А. Соболенко выступит на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации

Арина Соболенко квалифицировалась на итоговый турнир WTA, который стартует 8-го ноября в мексиканской Гвадалахаре. Сейчас лучшая теннисистка страны занимает второе место в мировом рейтинге. Также на соревнования уже отобрались первая ракетка планеты австралийка Эшли Барти и победительница "Ролан Гаррос" Барбора Крейчикова из Чехии, которая идет третьей в чемпионской гонке. Соболенко и Крейчикова дебютируют на этих состязаниях. Барти в 2019-м стала победительницей итогового турнира.