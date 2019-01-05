А.Соболенко: Я выиграла свой третий турнир серии WTA. Я безумно счастлива!

Победная новость. Наша Арина Соболенко - первая ракетка Беларуси - выиграла финал турнира в Китае на старте нового теннисного сезона и завоевала третий титул в своей карьере!

С блестящей победой Арину и ее тренера Дмитрия Турсунова поздравил Президент Александр Лукашенко.

"Это прекрасный результат на старте сезона, хороший подарок белорусским болельщикам и поклонникам по всему миру", - говорится в поздравлении. Глава государства пожелал команде крепкого здоровья, удачи и ярких побед в новом году.

Борьба за трофей выдалась непростой. Соболенко пришлось играть два матча за день. Причем полуфинал и финал состоялись с разницей всего в пару часов. Такое расписание на турнире продиктовала погода: 3 января в Шэньчжэне шел дождь, и - как следствие - пришлось переносить матчи. В итоге в 1/2 Арина встречалась с хозяйкой кортов - китаянкой Ван Яфань. Наша спортсменка показала высокий уровень тенниса, отдав оппонентке всего три гейма - 6:2, 6:1.

В финале белорусской теннисистке противостояла американка Элисон Риск. Первый сет остался за соперницей - 4:6. Во второй партии Арина при счете 5:2 имела две возможности выиграть сет, но дело все же дошло до тай-брейка. Здесь Соболенко показала поистине стальной характер и силу духа. В итоге уверенный успех - 7:2. В решающем сете белоруска быстро повела. Счет - 3:0, но американка сдаваться не собиралась, цепляясь за каждый мяч. Вот только сегодня сильнее все же была наша Арина - 6:3. Блестящая победа на турнире.

После победы Арина уделила внимание своим фанатам. На турнире у белоруски было много поклонников. Соболенко делала фотографии и селфи с болельщиками, раздавала теннисные мячи с автографами. А также обратилась к фанатам через социальные сети.