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А.Соболенко: Я выиграла свой третий турнир серии WTA. Я безумно счастлива!
Победная новость. Наша Арина Соболенко - первая ракетка Беларуси - выиграла финал турнира в Китае на старте нового теннисного сезона и завоевала третий титул в своей карьере!
С блестящей победой Арину и ее тренера Дмитрия Турсунова поздравил Президент Александр Лукашенко.
"Это прекрасный результат на старте сезона, хороший подарок белорусским болельщикам и поклонникам по всему миру", - говорится в поздравлении. Глава государства пожелал команде крепкого здоровья, удачи и ярких побед в новом году.
Борьба за трофей выдалась непростой. Соболенко пришлось играть два матча за день. Причем полуфинал и финал состоялись с разницей всего в пару часов. Такое расписание на турнире продиктовала погода: 3 января в Шэньчжэне шел дождь, и - как следствие - пришлось переносить матчи. В итоге в 1/2 Арина встречалась с хозяйкой кортов - китаянкой Ван Яфань. Наша спортсменка показала высокий уровень тенниса, отдав оппонентке всего три гейма - 6:2, 6:1.
В финале белорусской теннисистке противостояла американка Элисон Риск. Первый сет остался за соперницей - 4:6. Во второй партии Арина при счете 5:2 имела две возможности выиграть сет, но дело все же дошло до тай-брейка. Здесь Соболенко показала поистине стальной характер и силу духа. В итоге уверенный успех - 7:2. В решающем сете белоруска быстро повела. Счет - 3:0, но американка сдаваться не собиралась, цепляясь за каждый мяч. Вот только сегодня сильнее все же была наша Арина - 6:3. Блестящая победа на турнире.
После победы Арина уделила внимание своим фанатам. На турнире у белоруски было много поклонников. Соболенко делала фотографии и селфи с болельщиками, раздавала теннисные мячи с автографами. А также обратилась к фанатам через социальные сети.
Итак, Соболенко выиграла третий турнир серии WTA в карьере. Арина заработала более 160 тысяч долларов и положила в свою копилку 220 баллов. В обновленном мировом рейтинге белоруска поднимется на 11 место. Далее наша теннисистка отправится в Австралию. Первая встреча на турнире в Сиднее будет с седьмой ракеткой планеты чешкой Петрой Квитовой. Отметим, соревнования в Сиднее являются последней проверкой сил перед стартом первого в сезоне турнира серии Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии. Он пройдет в Мельбурне с 14 по 27 января.
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