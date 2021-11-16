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А. Соболенко завершила выступление на итоговом чемпионате WTA

Арина Соболенко завершила выступление на итоговом чемпионате ВТА. Вторая ракетка мира в решающем матче за выход в плей-офф уступила Марии Саккари из Греции - 6:7, 7:6, 3:6. В полуфинале Мария встретится с эстонкой Анетт Контавейт, в другой паре - испанское дерби Паула Бадоса-Хиберт - Гарбинье Мугуруса.

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