А. Соболенко завершила выступление на итоговом чемпионате WTA

Арина Соболенко завершила выступление на итоговом чемпионате ВТА. Вторая ракетка мира в решающем матче за выход в плей-офф уступила Марии Саккари из Греции - 6:7, 7:6, 3:6. В полуфинале Мария встретится с эстонкой Анетт Контавейт, в другой паре - испанское дерби Паула Бадоса-Хиберт - Гарбинье Мугуруса.