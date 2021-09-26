А. Василевский уступил в финале парного разряда на теннисном турнире в Нур-Султане

Андрей Василевский уступил в финале парного разряда на турнире в Нур-Султане. Белорус в дуэте с израильтянином Йонатаном Эрлихом не справился с тандемом Сантьяго Гонсалес (Мексика) - Андрес Мольтени (Аргентина) - 1:6, 2:6.