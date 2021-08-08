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А. Зайцев: И. Курочкина может побороться за золото Олимпиады в Париже

Наши олимпийцы в проекте "Вопрос номер один"

Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Курочкина и ее тренер Артур Зайцев о спорте и не только. Проект "Вопрос номер один" доступен на официальном YouTube-канале АТН.

Все выпуски проекта "Вопрос номер один" смотрите

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