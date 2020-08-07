АБФФ дисквалифицировала главного тренера "Немана" на один матч

Очередное наказание получил главный тренер гродненского "Немана" Игорь Ковалевич. АБФФ дисквалифицировала специалиста на один матч и оштрафовала на 1 350 рублей за высказывание по поводу предыдущего штрафа, наложенного на тренера.



В субботу на игру с "Энергетиком" гродненцев выведут помощники Ковалевича. Не будет на поле в Молодечно и центральных защитников Алексея Легчилина и Даниеля Стойковича, у них перебор желтых карточек. Напомним, серия желто-зеленых без поражений длится 11 матчей, в 8кряду "Неман" не пропускает. Команда делит второе место с БАТЭ, но имеет матч в запасе.



