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АБФФ дисквалифицировала главного тренера "Немана" на один матч

Очередное наказание получил главный тренер гродненского "Немана" Игорь Ковалевич. АБФФ дисквалифицировала специалиста на один матч и оштрафовала на 1 350 рублей за высказывание по поводу предыдущего штрафа, наложенного на тренера.

В субботу на игру с "Энергетиком" гродненцев выведут помощники Ковалевича. Не будет на поле в Молодечно и центральных защитников Алексея Легчилина и Даниеля Стойковича, у них перебор желтых карточек. Напомним, серия желто-зеленых без поражений длится 11 матчей, в 8кряду "Неман" не пропускает. Команда делит второе место с БАТЭ, но имеет матч в запасе.

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