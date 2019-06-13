АБФФ объявил о прекращении сотрудничества с Игорем Криушенко

Дальше - без Криушенко. В Доме футбола состоялась встреча руководства федерации с главным тренером национальной сборной Беларуси Игорем Криушенко. По ее итогам было принято решение о прекращении сотрудничества специалиста и АБФФ. Белорусы неудачно начали квалификационный турнир на Евро-2020, потерпев поражения во всех четырех матчах.