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АБФФ объявил о прекращении сотрудничества с Игорем Криушенко

Дальше - без Криушенко. В Доме футбола состоялась встреча руководства федерации с главным тренером национальной сборной Беларуси Игорем Криушенко. По ее итогам было принято решение о прекращении сотрудничества специалиста и АБФФ. Белорусы неудачно начали квалификационный турнир на Евро-2020, потерпев поражения во всех четырех матчах.

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