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Абубакар Хаслаханов вернулся в Беларусь с золотом молодежного чемпионата мира по борьбе
Золотая медаль и чемпионский пояс. Белорусских борцов накануне ночью в аэропорту встречали громко. А по-другому поприветствовать победителя и призера молодежного чемпионата мира невозможно. Медаль высшей пробы в Беларусь привез Абубакар Хаслаханов.
Напомним, на турнире в Иордании борец греко-римского стиля в весовой категории до 97 килограммов в финальном поединке оказался сильнее представителя Грузии и одержал уверенную викторию.
Также домой вернулся и бронзовый призер чемпионата. Отметим, на соревнованиях в Иордании белорусские спортсмены завоевали шесть наград разной пробы, четыре из которых у девушек.
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