Абубакар Хаслаханов вернулся в Беларусь с золотом молодежного чемпионата мира по борьбе

Золотая медаль и чемпионский пояс. Белорусских борцов накануне ночью в аэропорту встречали громко. А по-другому поприветствовать победителя и призера молодежного чемпионата мира невозможно. Медаль высшей пробы в Беларусь привез Абубакар Хаслаханов.

Напомним, на турнире в Иордании борец греко-римского стиля в весовой категории до 97 килограммов в финальном поединке оказался сильнее представителя Грузии и одержал уверенную викторию.