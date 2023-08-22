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Абубакар Хаслаханов вернулся в Беларусь с золотом молодежного чемпионата мира по борьбе

Золотая медаль и чемпионский пояс. Белорусских борцов накануне ночью в аэропорту встречали громко. А по-другому поприветствовать победителя и призера молодежного чемпионата мира невозможно. Медаль высшей пробы в Беларусь привез Абубакар Хаслаханов.

Напомним, на турнире в Иордании борец греко-римского стиля в весовой категории до 97 килограммов в финальном поединке оказался сильнее представителя Грузии и одержал уверенную викторию.

Также домой вернулся и бронзовый призер чемпионата. Отметим, на соревнованиях в Иордании белорусские спортсмены завоевали шесть наград разной пробы, четыре из которых у девушек.

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