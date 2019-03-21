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Агентство теленовостей запускает проект "Игры.by"
Премьера Агентства теленовостей. В преддверии II Европейских игр запускаем новый проект "Игры.by". Он будет выходить в формате дневников на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" сразу после "Панорамы".
Зрители узнают о закулисье главного спортивного события этого лета. А бэкстейдж проекта и последние новости подготовки к II Европейским играм вы найдете на странице дневников в "Инстаграм". Подписывайтесь на аккаунт sport_atn. А как готовились к этому проекту - смотрите прямо сейчас.
Вот этого яркого персонажа, который сошел со страниц блестящего произведения Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц", мы часто встречаем на улицах города. Лисенок Лесик, маскот II Европейских игр, пользуется, мягко говоря, повышенным вниманием. Все сразу пытаются стать частью летнего спортивного праздника.
Съемочная группа проекта Агентства теленовостей "Игры.by" также отправилась на его поиски с целью добыть селфи. Но сделать это оказалось не так просто.
А это Стайки, база подготовки национальной сборной Беларуси по самбо. Ведущая проекта "Игры.by" Инна Пилевич попыталась стать частью команды, но, вы сами видите, в какое-то мгновение пожалела об этом.
Все это съемки первого выпуска дневников Европейских игр "Игры.by". Пока вы смотрите наш сюжет, творческая группа проекта снимает эксклюзивный материал для второго выпуска. Первый дневник - сегодня после "Панорамы". Второй - в вечернем эфире "Беларусь 1" 28 марта.
Проект Агентства теленовостей "Игры.by" запускается в очень символичную дату. 21 марта - ведь именно 21 июня в Беларуси начнутся II Европейские игры. А здесь, в центре Минска, напротив Дворца спорта, вы каждый день можете увидеть, сколько дней осталось до такого спортивного праздника.
Утро перед премьерой Агентства теленовостей - одна из самых рейтинговых программ "Добрай раніцы, Беларусь". Ведущие проекта, один из которых - автор данного материала, взволнованы. Но в компании Дениса Дудинского и Светланы Боровской все волнение уходит на второй план.
Ведущие утреннего шоу долго и с интересом задают вопросы относительно будущего проекта.
Команда Агентства теленовостей начинает рассказывать о II Европейских играх в Минске с позиции события национального масштаба, ведь подобные мультиспортивные соревнования мы пока не принимали. Максимум закулисья форума и эмоций его участников.
И, конечно, вовлечение телезрителя. К примеру, будьте сейчас внимательны, у каждого будет возможность выиграть билеты на церемонии открытия и закрытия, а также на соревнования Европейских игр.
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