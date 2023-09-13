"Аист Китая" и могилевский "Машека" встретятся в новом сезоне гандбольной SEHA-Лиги

В новом сезоне гандбольной SEHA-Лиги 13 сентября выйдут на площадку дебютант турнира "Аист Китая" и могилевский "Машека". Оба коллектива представляют группу "Би". Поединок пройдет в спорткомплексе "Уручье" в 19:20. Прямую трансляцию можно посмотреть на "Беларусь 5".