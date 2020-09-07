Академическая гребля. ЧЕ under 23. Серебро у белорусов

Иван Брынза и Егор Шлюпский завоевали серебряную медаль на молодежном чемпионате Европы по академической гребле в немецком Дуйсбурге. Белорусский экипаж в финальном заезде мужских двоек парных уступил лишь дуэту из Ирландии Дейру Линчу и Ронану Байрну. Бронзовая медаль в активе испанских гребцов. В гонках распашных четверок безрульных белоруски остановились в шаге от пьедестала. Аналогичный результат показала и наша женская четверка распашная с рулевым.