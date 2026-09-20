Академия футбола минского "Динамо" продолжает поиск спортивных талантов

Мечта о большом футболе начинается здесь. В Академии футбола ФК "Динамо-Минск" продолжается традиционный отбор. В этом году уделяется внимание мальчишкам от 5 до 9 лет: требования к кандидатам серьезные, но выполнимые.

Отметим, столичная кузница кадров входит в топ-30 лучших школ Европы по версии авторитетной международной организации.

Главный бонус для тех, кто пройдет отбор, - абсолютно бесплатные занятия у лучших специалистов страны.