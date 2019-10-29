"Академия-РГУОР-2003" - победитель I Евразийского юношеского турнира

Лучшие среди 16 команд! Дружина "Академия-РГУОР-2003" ассоциации "Белорусская федерация футбола" стала триумфатором I Евразийского юношеского турнира, проходившего в Москве. В финале соревнований белорусы в серии пенальти оказались сильней "Кайрата" из Алматы 5:3. По итогам старта белорус Иван Хвалко был признан лучшим защитником.