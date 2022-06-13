Актуальные спортивные новости в рубрике "Матчбол"

Минское хоккейное "Динамо" продолжает усилять команду перед стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Сегодня официальный сайт "зубров" объявил, что в команду возвращается канадский нападающий Брендон Козун. О других спортивных новостях рубрика "Матчбол".

Арина Соболенко отлично выступила на турнире в Нидерландах. Минчанка вышла в финал соревнований, где, к сожалению, уступила, однако в мировом рейтинге белоруска уже на пятом месте.

Плюс одна позиция – результат довольно скромный, однако прогресс есть. Арина последовательно получила четыре виктории в Хертагенбосе, а вот в решающей игре, несмотря на статус фаворита, белоруска все же уступила представительнице России Екатерине Александровой 5:7, 0:6. Сезон на травяном покрытии Соболенко продолжит в Берлине - 14 июня минчанка сыграет там с Вероникой Кудерметовой, также из России.

Футбольная сборная Беларуси неудачно стартовала в групповом раунде Лиги наций. Ничья с Азербайджаном и Казахстаном и поражение от Словакии в пассиве. Чтобы продолжить борьбу за плей-офф, 13 июня необходимо побеждать.

Свою четвертую игру дружина Георгия Кондратьева проведет в Азербайджане против местной сборной. Начнется поединок в 19 часов. Победить будет сложно, однако после итоговой ничьей 1:1 против Казахстана все же надеемся на лучший для нас исход встречи. Гандбольная сборная Беларуси в столичном спорткомплексе "Уручье" сыграла товарищескую встречу с национальной сборной Китая. Соперник ничего не сумел противопоставить белорусам: победа команды Юрия Шевцова 43:25.

Отметим, сборная Китая продолжает подготовку к Азиатским играм, которые пройдут, кстати, в Китае в сентябре.