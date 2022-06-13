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Актуальные спортивные новости в рубрике "Матчбол"
Минское хоккейное "Динамо" продолжает усилять команду перед стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Сегодня официальный сайт "зубров" объявил, что в команду возвращается канадский нападающий Брендон Козун. О других спортивных новостях рубрика "Матчбол".
Арина Соболенко отлично выступила на турнире в Нидерландах. Минчанка вышла в финал соревнований, где, к сожалению, уступила, однако в мировом рейтинге белоруска уже на пятом месте.
Плюс одна позиция – результат довольно скромный, однако прогресс есть. Арина последовательно получила четыре виктории в Хертагенбосе, а вот в решающей игре, несмотря на статус фаворита, белоруска все же уступила представительнице России Екатерине Александровой 5:7, 0:6. Сезон на травяном покрытии Соболенко продолжит в Берлине - 14 июня минчанка сыграет там с Вероникой Кудерметовой, также из России.
Футбольная сборная Беларуси неудачно стартовала в групповом раунде Лиги наций. Ничья с Азербайджаном и Казахстаном и поражение от Словакии в пассиве. Чтобы продолжить борьбу за плей-офф, 13 июня необходимо побеждать.
Свою четвертую игру дружина Георгия Кондратьева проведет в Азербайджане против местной сборной. Начнется поединок в 19 часов. Победить будет сложно, однако после итоговой ничьей 1:1 против Казахстана все же надеемся на лучший для нас исход встречи. Гандбольная сборная Беларуси в столичном спорткомплексе "Уручье" сыграла товарищескую встречу с национальной сборной Китая. Соперник ничего не сумел противопоставить белорусам: победа команды Юрия Шевцова 43:25.
Отметим, сборная Китая продолжает подготовку к Азиатским играм, которые пройдут, кстати, в Китае в сентябре.
На этой неделе следим за финалом чемпионата страны по мини-футболу - "Столица" играет с ВРЗ. В пятницу, 17 июня, стартует одиннадцатый тур чемпионата страны по футболу. Параллельно зрителей ждут мужской и женский финалы по хоккею на траве. Все это в прямом эфире на телеканалах Белтелерадиокомпании.
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