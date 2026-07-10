Александр Богданович переизбран на пост председателя Федерации хоккея Беларуси

Белорусская федерация хоккея находилась в постоянной коммуникации с Международной федерацией этого вида спорта. 4 долгих года политически мотивированных санкций наше ведомство делало все, чтобы команды любых возрастов были готовыми к возвращению на мировую арену.

Сенатор Дмитрий Басков после отчетно-выборной конференции отметил, что основной упор делался на подготовку ближайшего резерва.

Пока мировая федерация этого вида спорта вернула на старты под своей эгидой юниорскую (U-18) команду. Также допущены женские национальная и юниорская сборные. Также функционер подчеркнул, что развитие отечественного хоккея не должно останавливаться и впредь.

Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"В нашей стране выстроена эффективная вертикаль развития хоккея, под ней есть очень твердый и надежный фундамент. Важно не забывать о том, что перед каждым руководителем стоит задача, поставленная нашим Президентом, по достижению определенного результата. Понятно, что у каждого результат свой: у ХК "Динамо" он один, у "Шинника" - другой, у клубов экстралиги - это, конечно же, медали в нашем чемпионате, у хоккейных школ - подготовка хоккеистов и достижения в общереспубликанском медальном зачете. Важно понимать, что все мы одна большая команда и работаем на один результат".

Нашему хоккею есть чем похвастаться. Возьмем результаты за прошедший сезон. Минское "Динамо" впервые в истории завершило чемпионат КХЛ на 5-м месте. "Динамо-Шинник" вышел во второй раунд плей-офф МХЛ. А в НХЛ был обновлен рекорд по числу белорусов, сыгравших в рамках соревновательного года. Фанаты следили сразу за восемью земляками в сильнейшей лиге мира. Также впервые за 18 лет в экстралиге состоялся "Матч звезд". По итогам отчетно-выборной конференции Александр Богданович единогласным решением был переизбран на пост председателя до 2030 года.

Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:

"Работы предстоит много. Мы будем стараться радовать наших болельщиков. Думаю, что наша основная задача - это вернуть все наши национальные сборные на международную арену, чего и требует международная Олимпийская хартия, для того, чтобы лучшие соревновались с лучшими".

Пока в хоккее межсезонье. В эти дни клубы экстралиги готовятся к новому чемпионату. Уже 2 августа команды начнут борьбу за Кубок Руслана Салея. Также у минского "Динамо" будет новый главный тренер. А в конце июля должен состояться выход "бело-синих" из отпуска.