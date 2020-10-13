Александр Андриевский покидает "Сочи"

Время покидать теплые края. Белорусский специалист Александр Андриевский теряет пост главного тренера ХК "Сочи". Тренер возглавил команду в октябре прошлого года. Под его руководством в минувшем сезоне "леопарды" провели 40 матчей и завершили сезон на 9-м месте Западной конференции. После 13 поединков в нынешней регулярке команда на десятой строке.