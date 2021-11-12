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Александр Андриевский покинул пост главного тренера владивостокского "Адмирала"

Белорусский тренер Александр Андриевский покинул пост наставника "Адмирала". Об этом сегодня сообщил официальный сайт владивостокской команды, отметив, что он ушел по собственному желанию. Дальневосточный клуб Андриевский возглавлял с 20 августа, команда находится на 11-м месте Восточной конференции КХЛ.

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