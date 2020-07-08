ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Александр Бразевич официально покинул ФК "Смолевичи"

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Также расторгли контракт с командой из Минской области защитники Алексей Бутаревич, Илья Ращеня и Иван Василенок, полузащитник Алексей Вакулич и форвард Иван Верас. При этом "Белорусский футбол"сообщает, что Бразевич, ведет переговоры со "Слуцком", который покинул Виталий Павлов.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все