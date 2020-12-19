Александр Гуштын - серебряный призер личного Кубка мира по борьбе

Плюс медаль в копилку. Александр Гуштын - серебряный призер индивидуального Кубка мира по вольной борьбе! Весовая категория - до 97 килограммов. Из-за травмы белорус не смог выйти на финальный поединок против олимпийского чемпиона Рио Абдулрашида Садулаева из России и таким образом стал вторым. Еще одну бронзовую награду принес Магомедхабиб Кадимагомедов в весе 79. Ранее на третью ступень пьедестала в категории 125 поднялся Денис Хроменков. Таким образом, на счету вольников три награды. Четыре медали у представителей вольного стиля, в том числе - золото Кирилла Маскевича. У женщин три награды, чемпионкой стала Ирина Курочкина.