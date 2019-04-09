Александр Гуштын завоевал серебро чемпионата Европы. На первенстве Старого Света по борьбе, которое в эти дни проходит в Бухаресте, в весовой категории до 97 килограммов белорус лишь в финале проиграл олимпийскому чемпиону Рио Абдулрашиду Садулаеву из России 1:3. Чуть ранее немного не хватило Андрею Карпачу. Белорус уступил в поединке за бронзу в весовой категории до 79 килограммов Нику Кенчадзе из Грузии.