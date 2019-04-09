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Александр Гуштын завоевал серебро чемпионата Европы

Александр Гуштын завоевал серебро чемпионата Европы. На первенстве Старого Света по борьбе, которое в эти дни проходит в Бухаресте, в весовой категории до 97 килограммов белорус лишь в финале проиграл олимпийскому чемпиону Рио Абдулрашиду Садулаеву из России 1:3. Чуть ранее немного не хватило Андрею Карпачу. Белорус уступил в поединке за бронзу в весовой категории до 79 килограммов Нику Кенчадзе из Грузии.


Малую серебряную медаль в рывке и бронзовую награду по сумме двоеборья с результатом 335 килограамов завоевывает Вадим Лихорад на чепмионате Европы по тяжелой атлетике, который в эти дни проходит в Батуми. Завтра болеем за Анастасию Михаленко, Игоря Лазко и Петра Асаёнка.


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