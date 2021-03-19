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Александр Хацкевич покинул "Ротор"

Александр Хацкевич покинул пост главного тренера "Ротора" - сообщает пресс-служба клуба. Руководство волгоградской команды приняло решение освободить белорусского специалиста от занимаемой должности. "Ротор" пока идет 13-м в РПЛ.

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