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Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо"

Накануне украинцы не смогли пробиться в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, разыграв с бельгийским "Брюгге" результативную ничью дома 3:3. Столичные под руководством белорусского наставника завоевали два Суперкубка страны: нынешний и в 2018 году.

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