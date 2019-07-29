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Александр Хацкевич выигрывает второй трофей в качестве главного тренера киевского "Динамо"

Александр Хацкевич выигрывает второй трофей в качестве главного тренера киевского "Динамо". Вчера в Одессе бело-синие добыли волевую победу над "Шахтером" в Суперкубке Украины 2:1. На 80-й минуте Бурда сравнял счет, на 83-й Гармаш принес викторию киевлянам.

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