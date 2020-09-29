Рекордсмен по сыгранным матчам за национальную сборную Беларуси по футболу Александр Кульчий назначен исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба "Динамо-Москва", сообщает сайт команды. Кульчий пришел на место отправленного в отставку Кирилла Новикова после поражения накануне от "Химок", 0-1.