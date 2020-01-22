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Александр Лебедев квалифицировался в произвольную программу чемпионата Европы
Белорусский фигурист Александр Лебедев квалифицировался в произвольную программу чемпионата Европы. По итогам короткой программы он набрал 21-ю сумму баллов, дальше прошли 24 участника. Для дебютанта континентального старта это лучший результат в карьере. Медали в мужском одиночном катании будут разыграны завтра вечером. "Беларусь 5" покажет произвольную программу в прямом эфире. Начало - в 20:30.
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