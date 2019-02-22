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Александр Логинов не выступит на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах
Один из лидеров биатлонного сезона - Александр Логинов - все же не выступит на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах. Во время индивидуальной гонки он не вышел на дистанцию, хотя наша камера зафиксировала его в подготовительной зоне. А менее часа назад российская пресса сообщила, что спортсмен решил не форсировать подготовку к чемпионату мира, и вернется домой.
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