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Александр Логинов побеждает в индивидуальной гонке на 7-м этапе Кубка мира по биатлону

Второй в Антхольце - норвежец Лагрейд, Кантон Фийон Майе из Франции - с бронзой! Лучший из белорусов - Антон Смольский на финише 28-й. Никита Лобастов с одним промахом 32-й. Бочарников сегодня 57-й, Лазовский 77-й, Максим Воробей - на 84-м месте.

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