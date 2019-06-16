Александр Лукашенко: Безопасность во время Европейских игр должна быть обеспечена, но без излишеств

Стадион "Динамо". Именно отсюда будем освещать все ключевые события II Европейских игр!До торжественной церемонии открытия остается чуть менее недели, и самое время, что называется, разложить по полочкам - а готова ли Беларусь к столь мощному спортивному форуму? Ведь это целый спектр вопросов.



И самый важный из них - безопасность. Идеальные меры безопасности на таких мероприятиях - те, которые незаметны, но эффективны. На Играх ожидается множество гостей, в том числе спортсменов. Беларусь всегда гостеприимна - отсюда и требования Президента к Министерству внутренних дел.



Заборы по всему городу не нужны. В столице нормальная обстановка, а наша страна входит в число самых спокойных в Европе. Поэтому приоритет для ведомства - помочь белорусам и гостям страны во время Игр, а не проводить их через бесконечные кордоны. Кстати, до Игр еще пять дней, а болельщики уже активно прибывают в Беларусь. Более того, на днях ожидаем и главных участников спортивного форума - атлетов. А их, напомним, приедет четыре тысячи - сражаться за медали самой высшей пробы.



