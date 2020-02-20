Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям турнира по самбо

Приветствие участникам и гостям направил Глава государства, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко.



"Самбо закаляет волю и характер, учит терпению, выносливости и самообладанию. Все эти качества необходимы не только на борцовском ковре, но и в жизни, когда нужно уметь постоять за себя, защитить родных и близких. В Беларуси любят этот мужественный вид спорта. Турнир в очередной раз проходит в Минске с участием сильнейших самбистов планеты. И это свидетельствует о том, что он стал заметным явлением в спортивном календаре, имеет высокий статус и авторитет в мире", - отметил Президент.



