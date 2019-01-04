Александр Лукашенко назвал Рождественский турнир уникальным

Традиционно первые январские дни проходят под знаком здорового образа жизни и ярких состязаний. Как и несколько последних лет, нынешний форум принимает "Чижовка-Арена". Здесь сразу на двух площадках развернулись горячие спортивные баталии. На этот раз за заветный кубок победителя сражаются 12 команд, в том числе и самая титулованная дружина -команда Президента Беларуси. Большинство гостей хорошо знакомо нашему зрителю. Это сборные Германии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, России, Словакии, Финляндии, Чехии и Швейцарии. Также среди участников объединенная команда балканских государств, в ее составе 9 стран. Представители Латвии, Литвы и Эстонии собрали сборную Балтии.