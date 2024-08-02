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Александр Лукашенко поздравил батутистку Виолетту Бордиловскую с серебром Олимпиады в Париже
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды Беларуси по прыжкам на батуте Виолетту Бордиловскую с завоеванием серебра Олимпиады в Париже, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Эта медаль - настоящий триумф для тебя и всей белорусской олимпийской команды, - подчеркнул Глава государства. - Невзирая ни на какие обстоятельства, в соперничестве с самыми сильными атлетами планеты ты смогла продемонстрировать отточенное мастерство, несгибаемый характер и силу духа".
Александр Лукашенко поздравил с такой значимой для страны победой также весь тренерский штаб во главе с Ольгой Власовой: "Мы гордимся белорусской школой батутистов".
"От всего сердца желаю крепкого здоровья, благополучия и новых достижений", - отметил Президент.
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