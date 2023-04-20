3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Александр Лукашенко поздравил с юбилеем Вячеслава Фетисова
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем заслуженного мастера спорта СССР депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслава Фетисова, пишет БЕЛТА.
"Благодаря таланту, характеру и огромному трудолюбию Вам покорились самые высокие вершины в хоккее. Многочисленные белорусские болельщики хорошо помнят Вашу великолепную игру в составе сборной СССР, ЦСКА и клубов НХЛ. Эти же качества наряду с профессионализмом, организаторскими способностями и активной гражданской позицией помогли добиться значимых достижений на тренерской стезе, ответственных руководящих постах, в Парламенте и общественных делах", - говорится в поздравлении.
"Убежден, что и впредь Вы будете активно содействовать развитию белорусско-российского сотрудничества и укреплению дружбы между нашими народами. Всегда рады видеть Вас на белорусской земле", - отметил Президент.
Александр Лукашенко пожелал Вячеславу Фетисову крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и успехов во всех начинаниях.
Фото:ТАСС
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все