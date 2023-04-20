Александр Лукашенко поздравил с юбилеем Вячеслава Фетисова

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем заслуженного мастера спорта СССР депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслава Фетисова, пишет БЕЛТА.



"Благодаря таланту, характеру и огромному трудолюбию Вам покорились самые высокие вершины в хоккее. Многочисленные белорусские болельщики хорошо помнят Вашу великолепную игру в составе сборной СССР, ЦСКА и клубов НХЛ. Эти же качества наряду с профессионализмом, организаторскими способностями и активной гражданской позицией помогли добиться значимых достижений на тренерской стезе, ответственных руководящих постах, в Парламенте и общественных делах", - говорится в поздравлении.