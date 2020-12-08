Александр Лукашенко прокомментировал запрет участвовать в мероприятиях МОК

Один из вопросов во время общения с главой государства был навеян обстановкой в спортивной сфере и возмутительно неконструктивной позицией Международного олимпийского комитета, а именно запретом участвовать в мероприятиях МОК и Олимпийских играх главе и членам исполкома Национального олимпийского комитета Беларуси.